Business news: Argentina-Uruguay, presidente Fernandez avanza proposta su allargamento Mercosur

- Il presidente argentino Alberto Fernandez ha avanzato una proposta di allargamento del Mercato comune dell'America del Sud (Mercosur) "in un'ottica regionale". Lo ha affermato, segnala una nota ufficiale della presidenza argentina, nel corso di un colloquio telefonico tenuto con il suo omologo dell'Uruguay, Luis Lacalle Pou. Fernandez ha fatto riferimento alla recente decisione argentina di non partecipare ai negoziati in corso per accordi di libero scambio con paesi terzi e ha ribadito che la volontà del suo governo "non è uscire dal Mercosur ma allargarlo a più membri". Durante il colloquio i due presidenti hanno concordato inoltre sulla necessità di "un impegno congiunto" con l'obiettivo di "ridurre le asimmetrie della regione". Fernandez e Lacalle Pou hanno anche discusso dell'emergenza sanitaria legata al nuovo coronavirus e hanno concordato "l'adozione di misure complementari tra i due paesi in materia sanitaria". (Res)