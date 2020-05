Business news: Messico, pil in calo del 2,4 per cento annuo nel primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia messicana ha regsitrato nel primo trimestre del 2020 un calo del 2,4 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il dato, pubblicato dall'istituto nazionale di statistica (Inegi), è il peggiore dal terzo trimestre del 2009, quando il paese nordamericano - nel pieno della crisi finanziaria internazionale - perse il 5 per cento del prodotto interno lordo (pil). La stima, da intendersi come "preliminare", risente dei primi inevitabili contraccolpi della crisi sanitaria legata alal diffusione del nuovo coronavirus. Il paese ha conosciuto il primo caso di contagio a fine febbraio e a marzo il governo del presidente Andres Manuel Lopez Obrador ha disposto in via preventiva le raccomandazioni di isolamento che hanno di fatto portato alla sospensione di molte attività lavorative. rispetto al trimestre ottobre-dicembre del 2019, il pil messicano ha perso l'1,6 per cento. (Res)