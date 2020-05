Business news: Uruguay, Lacalle Pou annuncia piano economico per superare crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Uruguay, Luis Lacalle Pou, ha affermato che il prossimo piano economico per superare la crisi determinata dalla pandemia del nuovo coronavirus sarà basato su politiche fiscali destinate a promuovere investimenti e a creare posti di lavoro. Il capo dello stato, che ha parlato nel corso di una conferenza stampa, ha reso noto che nel corso dell'ultima riunione di gabinetto c'è stato accordo riguardo "l'adozione di strumenti adeguati all'attuale situazione per stimolare gli investimenti e l'occupazione". "La nostra preoccupazione principale, oltre alla questione sanitaria, è che la gente possa tornare al lavoro e generare nuovi posti di lavoro (...). Osserviamo con attenzione il tasso di disoccupazione che a febbraio è stato del 10 per cento e non ha ancora raggiunto il tetto", ha detto il presidente. "Quanto maggiori saranno gli investimenti e la creazione di posti di lavoro maggiori saranno gli sgravi fiscali". (Res)