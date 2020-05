Venezuela: governo denuncia fallito tentativo "incursione marittima", otto morti e due arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno otto persone armate sono morti in uno scontro con le forze di sicurezza venezuelane, al termine di un'azione definita da Caracas come un tentativo di "invasione marittima" da parte di "terroristi" in arrivo dalla Colombia. Un assalto, ha spiegato il presidente dell'Assemblea nazionale costituente (Anc) Diosdado Cabello, sferrato per alzare la tensione nel paese ed aprire le porte a un colpo di stato. Cabello, elemento di punta del governativo Psuv (Partito socialista unito del Venezuela), ha ricondotto la regia dell'attacco a Stati Uniti e Colombia, riferendo del coinvolgimento di un elemento della statunitense Dea (Drug enforcement administration). Una delle due persone arrestate ha detto di essere un funzionario della Dea, che ha partecipato a operazioni della Dea nel continente americano, ed è venezuelano", ha detto Cabello citato dai media locali. Il funzionario ha detto sul luogo degli scontri sarebbero stati rinvenuti, tra le altre cose, "documenti, armi di grosso calibro, uniformi militari e un casco dei marine Usa". (segue) (Brb)