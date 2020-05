Venezuela: governo denuncia fallito tentativo "incursione marittima", otto morti e due arresti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La figura di Alcalà è a sua volta oggetto di una controversa trama internazionale. L'ex generale, che ha progressivamente preso le distanze dal governo di Nicolas Maduro, confermava ai media colombiani il suo coinvolgimento nell'azione di marzo, spiegando che l'oppositore venezuelano Juan Guaidò ne era a conoscenza. Poco dopo la giustizia Usa lo includeva però in una lista di presunti "narcoterroristi", che comprendeva tra gli altri anche Maduro e Cabello, spiccando una taglia da dieci milioni di dollari sul suo conto. Alacalà decideva di "affrontare le sue responsabilità" e, imbarcatosi su un aereo in direzione New York, anunciava l'intenzione di sottoporsi al processo istruito presso la corte locale. Alla fine della scorsa settimana, le cronache riferivano della perquisizione che le forze di sicurezza avevano effettuato nella casa di Alcalà a Maracaibo, nello stato venezuelano di Zulia. (Brb)