Roma: Raggi, gradualmente riapriremo tutti i parchi e ville storiche

- Gradualmente riapriremo tutti i parchi e le ville storiche di Roma. Lo scrive su Facebook il sindaco di Roma Virginia Raggi. "Sarà fondamentale rispettare le distanze e le regole per evitare il rischio di contagio - sottolinea Raggi -: è possibile passeggiare, mantenendo la distanza di un metro, fare attività fisica a distanza di 2 metri l’uno dall'altro, andare in bicicletta, passeggiare con i figli o con il cane e curare l’orto. Non sarà consentito invece l’utilizzo delle aree gioco per i bambini né delle attrezzature sportive. Non si potranno fare attività ricreative di gruppo, giochi di squadra, né organizzare picnic o usare i bagni pubblici. Confido nel buon senso di tutti i cittadini. Deve essere chiaro - rimarca ancora il sindaco - che l’emergenza non è cessata e che la riapertura dei parchi non vuol dire tornare alle abitudini che avevamo prima. La prudenza continua a essere necessaria. I controlli nelle aree verdi proseguiranno, anche con l’utilizzo di droni, per verificare il rispetto delle regole. Non abbassiamo la guardia", conclude. (Rer)