Coronavirus: Di Maio, nonostante emergenza media hanno svolto con impegno loro lavoro

- In queste settimane l’informazione non si è mai fermata. Nonostante l’emergenza coronavirus i media italiani hanno continuato a svolgere con grande impegno il proprio lavoro. Lo ha scritto su Twitter il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in occasione della giornata mondiale della libertà di stampa. "Soprattutto oggi abbiamo bisogno di una stampa libera al servizio dei cittadini", ha aggiunto il titolare della Farnesina. (Res)