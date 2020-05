Business news: Ocse, la Colombia è divenuta ufficialmente il 37mo paese membro dell'organizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Colombia è diventata ufficialmente il 37mo Stato membro dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse). È quanto si legge in una nota pubblicata sul sito web dell’Ocse. "La Colombia è diventata formalmente un membro dell'Ocse, diventando il 37mo paese in quasi 60 anni di storia dell'Organizzazione", si legge nella nota, secondo cui il processo di adesione è iniziato nel 2013 e, dopo cinque anni di monitoraggio da parte dei 23 comitati dell’organizzazione e "importanti riforme per allineare la sua legislazione, le sue politiche e pratiche allo standard dell’Ocse", gli altri Stati membri hanno invitato la Colombia a diventare formalmente un paese membro a maggio del 2018. "Siamo lieti di dare il benvenuto alla Colombia come 37mo membro dell'Ocse. L'adesione della Colombia è una prova tangibile del nostro impegno a riunire i paesi che si battono per i più alti standard nella politica pubblica globale al fine di migliorare il benessere e la qualità della vita dei loro cittadini. Data la sua storia recente, la Colombia può essere giustamente orgogliosa di ciò che è veramente un risultato eccezionale", ha affermato il segretario generale dell'Ocse, Angel Gurria, citato nella nota. (Res)