Business news: Messico, Lopez Obrador, aiuti Banca centrale non servano a salvare grandi compagnie

- Il presidente del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador, ha esortato la banca centrale (Banxico) a non dare alle grandi compagnie e banche i soldi messi a disposizione per salvare le piccole e medie imprese travolte dall'emergenza sanitaria. "Occorre avere molta prudenza perché la Banca del Messico è una istituzione autonoma ed è necessario rispettare le sue decisioni. Ma le riserve non sono della Banca del Messico e neanche del governo, ma della nazione", ha detto il presidente nel corso della tradizionale conferenza stampa quotidiana. Il capo dello stato ha in questo senso ammonito del rischio che "si cerchi di salvare imprese che anche prima del coronavirus avevano problemi finanziari". In tempi di crisi, ha detto Lopez Obrador tornando su un tema a lui caro, la prima cosa che si faceva "era concedere prestiti per riscattare quelli in alto e si davano le spalle a quelli più in basso. Adesso è diverso e non si lasciano soli quelli in basso. Si assistono tutti ma si dà preferenza alla gente umile". (Res)