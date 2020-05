Business news: Argentina, crisi del debito, al via colloqui con creditori su offerta ristrutturazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prende il via questa settimana il tour di presentazione del governo argentino ai creditori privati internazionali della proposta ufficiale di ristrutturazione del debito estero. Lo ha annunciato il ministro dell'Economia, Martin Guzman, in un'intervista rilasciata alla televisione pubblica argentina, dove ha rivelato che i colloqui con gli obbligazionisti si svolgono in "un clima di tensione". "C'è molta tensione e frustrazione perché durante il governo precedente i creditori hanno scommesso guadagni alti sull'Argentina, ma la realtà è che quel modello economico è finito per collassare e l'Argentina oggi non è in grado di pagare", ha dichiarato Guzman. "Riteniamo che la nostra proposta sia in buona fede perché rispecchia quello che possiamo pagare", ha quindi ribadito il ministro. Secondo il rappresentante argentino, inoltre, "è normale che ci siano tensioni in questi negoziati" dato che "ognuno difende i suoi interessi". (Res)