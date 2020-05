Business news: Paraguay, coronavirus, Banca centrale stima calo del 2,5 per cento del Pil nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale del Paraguay (Bcp) prevede un calo del Pil del 2,5 per cento nel 2020 come effetto della pandemia del nuovo coronavirus. La stima è inserita nel Rapporto sulla politica monetaria (Ipom) diffuso dalla Bcp. A tenere in parte a galla l'economia del Paraguay nel 2020, secondo l'ente monetario, sarà il settore primario (agricoltura ed allevamento) per il quale è prevista una performance del +6,4 per cento, con un'incidenza equivalente a un +0,7 per cento sul Pil complessivo. In netto calo tuttavia sono previste le attività nei settori secondario (industria e costruzione), con un -0,9 per cento, e terziario (servizi), con un -5,2 per cento, con un'incidenza sul Pil totale rispettivamente di un -0,3 e un -2,6 per cento. A contrastare questo andamento negativo, sottolinea la Bcp, anche l'aumento significativo della spesa pubblica per l'acquisto di beni e servizi legati al sistema sanitario. (Res)