Business news: Costa Rica, Fmi concede prestito di emergenza per 504 milioni di dollari

- Il Consiglio direttivo del Fondo monetario internazionale (Fmi) ha approvato la richiesta del governo della Costa Rica per un aiuto finanziario di emergenza di circa 504 milioni di dollari "per affrontare le necessità più urgenti" in relazione alla pandemia del nuovo coronavirus. Lo ha reso noto lo stesso Fmi attraverso una nota ufficiale, nella quale si sottolinea che "i fondi forniranno risorse tempestive per affrontare le spese sanitarie essenziali e le misure di soccorso per le popolazioni vulnerabili" oltre ad "andare incontro alle necessità urgenti della bilancia dei pagamenti derivanti dalla pandemia". Il Fondo monetario rileva inoltre nel documento che "le autorità costaricane hanno adottato misure importanti per contenere la diffusione del virus e mitigare il suo impatto economico". (Res)