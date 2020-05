Business news: Repubblica Dominicana, Fmi approva assistenza finanziaria per 650 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio direttivo del Fondo monetario internazionale (Fmi) ha approvato una richiesta di assistenza finanziaria d'emergenza elevata dal governo della Repubblica Dominicana per circa 650 milioni di dollari. Lo ha reso noto lo stesso Fmi attraverso una nota ufficiale nella quale si sottolinea che il prestito viene concesso attraverso lo strumento di finanziamento rapido denominato Rfi (Rapid financial instrument). Obiettivo del credito, precisa la nota, quello di "andare incontro all'urgente necessità della bilancia dei pagamenti derivante dallo scoppio della pandemia del nuovo coronavirus". Lo strumento dell'Rfi, si legge nel documento diffuso dall'organismo di credito multilaterale, "fornisce risorse tempestive alle autorità che devono affrontare spese sanitarie essenziali relative alla Covid-19 e al sostegno della popolazione più vulnerabile". Il Fondo monetario osserva inoltre che la pandemia "ha indebolito in modo significativo le prospettive macroeconomiche" del paese per il 2020 e ha creato "esigenze di finanziamento che richiedono un sostegno aggiuntivo". (Res)