Business news: Messico, presidente Lopez Obrador, accordo commerciale Usmca potrà entrare in vigore il 1 luglio

- Il presidente messicano Andres Manuel Lopez Obrador ha dichiarato che, nonostante l'emergenza sanitaria del coronavirus, il paese sarà nelle condizioni economiche e sanitarie necessarie affinché l'accordo commerciale tra Messico, Stati Uniti e Canada (Usmca) entri in vigore il primo luglio. “Penso che entro il primo luglio saremo in grado di avviare il trattato, come previsto”, ha dichiarato il capo dello stato durante la sua conferenza stampa mattutina. Lopez Obrador ha quindi aggiunto di essere in contatto costante con il governo degli Stati Uniti, in quanto gli stabilimenti Usa con potranno avviare la produzione senza che ciò avvenga anche in Messico, dove si fabbrica merce necessaria alla catena di produzione. (Res)