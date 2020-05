Perù: presidente Vizcarra annuncia piano di ripresa in quattro fasi, il via a maggio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sebbene l'esecutivo non abbia ancora dettagliato lo svolgimento delle quattro fasi individuate, il ministro del Commercio estero e del Turismo Edgar Vasquez ha riferito a "Rpp Noticias" che per il settore turistico si prevede una riapertura graduale delle attività: “La proposta che è stata presentata al gruppo di lavoro prevede una riapertura del trasporto aereo e degli autobus solo a livello locale e a partire dalla seconda fase, a giugno", ha detto il ministro, secondo il quale la quarantena dovrebbe essere mantenuta per il momento fino al 10 maggio, mentre a partire dalla prossima settimana, si prevede che i ristoranti saranno in grado di funzionare nuovamente per effettuare ordini a domicilio. (Brb)