Milano: De Corato, nuova pista ciclabile azzopperà uno dei principali assi commerciali europei

- “Esprimo solidarietà e pieno sostegno a tutti i commercianti di corso Venezia e corso Buenos Aires, le cui attività sono messe a rischio dalla pista ciclabile che il Comune sta realizzando lungo uno dei principali assi commerciali d’Europa, fino a Sesto San Giovanni. È uno scempio che Milano non merita”. Lo afferma in una nota l'assessore regionale alla sicurezza, all’immigrazione e alla polizia locale Riccardo De Corato commentando la nuova pista ciclabile definendola "un’opera viabilistica che azzopperà il commercio dal centro fino alle porte di Sesto San Giovanni, dove finalmente si interromperà perché il sindaco Di Stefano si è rifiutato di aderire". “Oltre ai lutti e alle gravi conseguenze economiche - prosegue l'esponente di fratelli d'Italia - a Milano il tempo del Coronavirus lascerà anche questa opera assurda, voluta fortemente da Granelli e Sala e da loro decisa arbitrariamente, senza nemmeno consultare i commercianti dell’asse". (segue) (Com)