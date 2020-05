Business news: Brasile, Bolsonaro "blinda" ministro Economia contro voci dissenso nel governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha confermato il sostegno al ministro dell'Economia, Paulo Guedes, segnalato in possibile rottura con il governo per una divergenza sulle strategie di ripresa del paese dopo l'emergenza sanitaria. "L'uomo che decide sull'economia in Brasile è solo il ministro, Paulo Guedes", ha detto Bolsonaro al termine di un incontro con lo stesso Guedes e altri membri del governo. La settimana scorsa alcuni ministri avevano presentato a Bolsonaro un piano di rilancio basato su un aumento della spesa pubblica, in apparente contrasto con la linea propugnata dal titolare dell'Economia. E' stato lo stesso Guedes a sottolineare, nella conferenza stampa al fianco di Bolsonaro, che il governo conferma la linea di politica economica basata su responsabilità e rigore nei conti, e che la possibile crescita straordinaria della spesa pubblica è da considerarsi una "eccezione" legata alla contingenza. Le voci di un presunto depotenziamento di Guedes nel governo, rimbalzate sui media, avevano alzato al temperatura del dibattito acceso con le dimissioni da ministro della Giustizia del popolare ex magistrati Sergio Moro.