Coronavirus: Di Maio al “Huffington Post”, adesso puntiamo ad abbassare le tasse (2)

- Sulle critiche di Italia Viva in merito alle riaperture, il ministro prova ad allontanare le polemiche. “Saranno i fatti a parlare. Se pensiamo al consenso elettorale allora possiamo riaprire tutto già domani. Se vogliamo agire tutelando la vita dei cittadini allora la via da intraprendere è quella della prudenza. Stiamo ascoltando la comunità scientifica che ci dice di fare attenzione a nuovi contagi per via delle riaperture, dunque la cosa più intelligente da fare è quella di riaprire in maniera graduale e testare anche l’evoluzione del virus”, ha detto Di Maio, secondo cui non si può escludere a priori di accelerare le riaperture qualora i dati dei contagi saranno confortanti. Sulle critiche alla comunicazione di Palazzo Chigi, il ministro ha ricordato che “non esisteva prima un manuale di lockdown e tutto quello che siamo chiamati a fare lo stiamo facendo per la prima volta”. Secondi il titolare della Farnesina, quindi, “andrebbe messa da parte la polemica e dovremmo concentrarci tutti sulle soluzioni”. (segue) (Res)