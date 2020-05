Coronavirus: Di Maio al “Huffington Post”, adesso puntiamo ad abbassare le tasse (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alle critiche ricevute per gli aiuti ricevuti da Cina e da Russia, il ministro ha una posizione molto chiara. “Criticato perché sono arrivati aiuti sanitari che hanno salvato vite umane? Beh allora spero di essere criticato ogni giorno”, afferma sarcasticamente, aggiungendo che è stato “attivato il nostro corpo diplomatico e fatto un appello a tutti Paesi. Tantissimi governi hanno risposto e ci hanno mandato aiuti sanitari. Abbiamo trovato molti amici perché l’Italia prima di tutto è un Paese amico. Non ci sono alleanze o collocazioni che possono mutare in base agli aiuti. Siamo saldamente nella Nato e nell’Ue. Ma ringrazio la Cina, come tanti altri Paesi per l’amicizia e la vicinanza. Senza gli aiuti dall’estero non ce l’avremmo mai fatta”. Infine un cenno sul rimpatrio dei connazionali rimasti bloccati all’estero. “Sinora oltre 70 mila connazionali che si trovavano all’estero durante questa emergenza sono rientrati in Italia”, ha ricordato Di Maio, secondo cui grazie all’unità di crisi della Farnesina si sta “monitorando ogni parte del mondo” e vengono attivati “voli speciali”, secondo “con la massima attenzione il caso degli italiani bloccati sulle navi da crociera”. (Res)