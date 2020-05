Coronavirus: Conte, sono fiducioso che insieme ce la faremo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono fiducioso, insieme ce la faremo". Questo il messaggio lanciato su Facebook dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a poche ore dall'inizio ufficiale della fase due dell'emergenza coronavirus. "Dovremo tutti insieme cambiare marcia al paese. Con prudenza, decisi e determinati ad andare avanti ma senza rischiare di fermare il motore. Non c’è una ricetta giusta per garantire la ripartenza senza pensare in primo luogo alla salute e alla sicurezza di tutti noi", ha aggiunto il presidente. (Rin)