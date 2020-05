© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Più saremo scrupolosi nell’osservare le indicazioni di sicurezza e prima potremo riconquistare altri spazi di libertà. Non sperperiamo quello che abbiamo faticosamente guadagnato in cinquanta giorni". Lo ha ribadito il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un messaggio pubblicato su Facebook in vista della fase due dell'emergenza coronavirus. (Rin)