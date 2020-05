Trasporti: Pd Campidoglio, pagamento strisce blu da domani è inopportuno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da domani la capitale entra nella fase due dell'emergenza sanitaria che è quella più delicata, invitiamo in sindaco Raggi a concentrarsi sugli aspetti decisivi di questo passaggio cruciale per la salute e la sicurezza dei cittadini. Le polemiche sollevate dal sindaco sui limiti imposti dalla Regione alla flotta Atac sono false e fuorvianti. Nell'ordinanza pubblicata giovedì non c'è alcun limite sull'impiego di bus. Le dotazioni sono state indicate l'ad di Atac, Paolo Simioni in sua presenza". Lo dichiara in una nota il gruppo capitolino del Pd. "Piuttosto valuti attentamente l'opportunità di riattivare già da domani il pagamento delle strisce blu. Una scelta che appare particolarmente ingiusta in quanto non tiene conto delle difficoltà economiche indotte dalla crisi ed è perdipiù prematura senza aver ancora testato, con le nuove regole adottatele, le reali capacità del tpl cittadino di assorbire la domanda degli utenti", conclude la nota. (Com)