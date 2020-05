Business news: Messico, coronavirus, governo rende note le imprese che non rispettano raccomandazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo messicano ha reso noti alla stampa i risultati delle prime indagini compiute tra le imprese di settori non essenziali per verificare il rispetto delle raccomandazioni sanitarie necessarie per contenere il nuovo coronavirus. Le imprese "che non rispettano e insitono nel non rispettare" le misure - ad esempio non sospendendo i lavori - sono il 13 per cento di quelle esaminate, ha detto il ministro del Lavoro, Luisa Maria Alcalde Lujan. "L'idea di queste ispezioni e fare un richiamo, una esortazione a vigilare sulle lavoratrici e i lavoratori, sulle comunità e fare in modo che si rispetti quanto pubblicato nella gazzeta ufficiale", ha detto il ministro presentando i nomi di almeno quattro aziende colte in fallo. Imprese, ha detto Alcalde Lujan accompagnando il presidente Andres Manuel Lopez Obrador nel corso della tradizionale conferenza stampa quotidiana, che sono state sottoposte a procedimenti amministrativi. Il ministro ha anche reso noti i nomi delle imprese virtuose, tra cui quelle automobilistiche General Motors, Volkswagen e Fiat Chrysler Automobiles (Fca). (Res)