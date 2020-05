Ue: Borrell, per indagare su Covid-19 necessario distanziarsi da battaglia fra Usa e Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al fine di comprendere lo sviluppo del contagio da coronavirus e scoprirne la sua origine è necessario analizzare "in modo indipendente" ciò che è accaduto, allontanandosi dal campo di battaglia tra Cina e Stati Uniti. Lo ha detto l'Alto rappresentante rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, in un'intervista rilasciata al settimanale francese "Le Journal du Dimanche". Rispondendo ad una richiesta di commento sulle dichiarazioni del presidente Usa Donald Trump sulle "prove" esistenti sulla creazione del coronavirus in un laboratorio di Wuhan, Borrell ha invitato a "prendere con le pinze le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti", ricordando che "qualche giorno fa ha raccomandato di bere un disinfettante per combattere il coronavirus". Borrell ha sottolineato che la crisi del Covid-19 "ha esacerbato le rivalità" di Pechino e Washington, e che per indagare su quanto accaduto è necessario allontanarsi dalle loro posizioni. L'Unione europea, ha aggiunto, rileva l'importanza di una migliore conoscenza delle circostanze che hanno permesso alla pandemia di svilupparsi, e insieme ai suoi Stati membri ha redatto una risoluzione che sarà presentata il 18 maggio all'Assemblea dell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) per definire le linee di una risposta internazionale coordinata al Covid-19. (Frp)