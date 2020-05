Trasporti: Roma servizi per la mobilità, le regole per la fase 2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da domani, in concomitanza con l'avvio della fase 2 dell'emergenza sanitaria Covid 19, le modalità di funzionamento del trasporto pubblico a Roma varieranno per garantire quanto previsto dal decreto del presidente del consiglio dei ministri del 26 aprile 2020 e dell'ordinanza regionale del Lazio Z00037 del 30 aprile 2020. Lo rende noto Roma servizi per la mobilità che presenta un vademecum per l'utenza. L'azienda raccomanda di non usare mai il trasporto pubblico in presenza di sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore)" e acquistare, "ove possibile, i biglietti in formato elettronico, on line o tramite app". Come stabilito dal dpcm e dall'ordinanza della Regione Lazio, poi è obbligatorio l'uso della mascherina. "Sono consentiti solo gli spostamenti per comprovati motivi. Ricordate che è necessario giustificare il motivo dello spostamento con l'autocertificazione". (segue) (Rer)