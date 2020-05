Trasporti: Roma servizi per la mobilità, le regole per la fase 2 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l'acquisto di biglietti e abbonamenti Roma servizi per la mobilità raccomanda di preferire quelli digitali o di pagare con carta di credito o debito. A bordo dei vecoli dell'intera rete di superficie, metroferroviaria e metropolitana, nelle stazioni e nelle biglietterie sono ammessi esclusivamente viaggiatori che indossano una mascherina a protezione di naso e bocca. Secondo quanto disposto dall'ordinanza regionale del Lazio del 30 aprile 2020, a bordo di bus, filobus, tram, metropolitane e treni sono ammessi anche viaggiatori in piedi sino al raggiungimento del 50 per cento della capacità del veicolo; inoltre, a bordo non si potranno occupare i posti con il segnale di divieto e alcune zone nei pressi delle cabine di guida e di manovra; è necessario mantenere la distanza sociale di un metro dagli altri viaggiatori e dal personale e nel corso del viaggio igienizzare frequentemente le mani ed evitare di toccarsi il viso. (segue) (Rer)