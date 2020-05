Trasporti: Roma servizi per la mobilità, le regole per la fase 2 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli accessi ai treni nelle stazioni della metropolitana e delle ferrovie potranno essere temporaneamente limitati in base all'affluenza, rispettate una eventuale attesa al di fuori della stazione. "Seguite sempre le indicazioni del personale. Nelle stazioni i flussi di accesso e uscita sono separati; sulla banchina di attesa treni prendere posto in base alle indicazioni sul pavimento. Prima di salire a bordo, lasciare uscire gli altri passeggeri. Rivolgersi al personale solo in caso di necessità; per ottenere le informazioni sul servizio di trasporto, sull'accessibilità e l'affluenza consultare i canali di informazione e assistenza digitale di Atac che sono attivi tutti i giorni, anche nei festivi, per tutta la durata del servizio", continua la nota di Roma servizi per la mobilità. In merito a bus, filobus e tram, per la salita e la discesa dai mezzi, "seguire attentamente le indicazioni sulle porte. Su alcuni bus è disponibile la sola porta centrale. Lasciare scendere gli altri passeggeri prima di salire a bordo". A bordo di bus e tram non occupare mai i posti con il segnale di divieto e non accedere alle zone delimitate nei pressi delle cabine di guida. L'afflusso dei viaggiatori a bordo può essere limitato e temporaneamente sospeso quando viene raggiunta la capacità massima del mezzo. In questo caso, i veicoli potranno saltare le fermate oppure effettuarle solo per la discesa dei viaggiatori. (segue) (Rer)