Trasporti: Roma servizi per la mobilità, le regole per la fase 2 (5)

- Le stazioni metropolitane e i punti principali della rete di superficie saranno costantemente monitorati per il controllo di regolarità ed eventuale affollamento, "al fine di adottare immediatamente misure come il contingentamento della salita dei mezzi o il potenziamento dei collegamento con veicoli aggiuntivi. Potenziata l'informazione on-line all'utenza - sempre da preferire per limitare i contatti interpersonali tra viaggiatori e personale. I dettagli si possono trovare sul sito di Atac, Roma mobilità e Muoversi a Roma, sui canali social aziendali di infomobilità e su display e annunci in fonia audio a bordo dei bus e nelle stazioni metroferroviarie. Le biglietterie sono aperte nei giorni feriali con orario 7-19; chiuse nei giorni festivi. Riaprono le biglietterie delle stazioni Lepanto ed Eur Fermi. Metro A: Battistini, Lepanto e Anagnina; Metro B: Ponte Mammolo, Eur Fermi, Laurentina e Termini; Metro B1: Conca D'Oro Ferrovia Roma Viterbo: Flaminio. Ferrovia Roma Lido: Porta San Paolo. Restano chiuse le biglietterie delle stazioni Spagna, Ottaviano, Eur Magliana. (Rer)