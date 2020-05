Coronavirus: Viminale diffonde nuovo modello autocertificazione valido da domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' disponibile sul sito del ministero dell'Interno il nuovo modello di autocertificazione per gli spostamenti che recepisce le disposizioni contenute nell'ultimo Dpcm. Nel nuovo modello è stata inserita una sezione dedicata agli spostamenti fra regioni in cui si dovrà certificare di essere a conoscenza delle "ulteriori limitazioni disposte dai provvedimenti" presi dai presidenti delle regioni interessate. Come disposto, infatti, sarà possibile fare rientro presso il proprio domicilio anche se in un'altra regione. Il Viminale chiarisce "che può essere ancora utilizzato il precedente modello barrando le voci non più attuali, e che l'autodichiarazione è in possesso degli operatori di polizia e può essere compilata al momento del controllo". (Rin)