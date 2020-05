Francia: ministro Interno, il nostro obiettivo è allentare le misure restrittive l'11 maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’obiettivo del governo francese è "chiaro" e "preciso": procedere dall’11 maggio con l’allentamento delle misure di confinamento sociale introdotte per contrastare l’emergenza del Covid-19. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Christophe Castaner, ospite del programma “Grand Jury”, trasmesso in simultanea dall'emittente televisiva "Lci", dai microfoni di radio "Rtl" e dal live del quotidiano "Le Figaro". Nell’esecutivo francese non mancherebbero i dubbi sulla graduale revoca delle norme di contenimento, che tuttavia Castaner ha definito un "obiettivo da conquistare". "Qualsiasi allentamento del rispetto delle regole di contenimento la prossima settimana provocherebbe un nuovo aumento dei contagi del virus e minaccerebbe la scadenza fissata per l'11 maggio. Questo è il nostro obiettivo e lo raggiungeremo, ne sono convinto", ha affermato il ministro. Castaner ha risposto anche alle richieste della leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, che sollecita l’utilizzo obbligatorio di mascherine nei luoghi pubblici. “Non dovrebbe essere obbligatorio ovunque e sempre”, ha detto il ministro, rivolgendo così un messaggio anche a diversi amministratori locali che stanno emanando ordinanze di questo tipo. "La Francia è una e indivisibile", ha affermato Castaner. (segue) (Frp)