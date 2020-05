Francia: ministro Interno, il nostro obiettivo è allentare le misure restrittive l'11 maggio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rivolgendosi ai molti parigini che hanno lasciato la capitale prima che fosse istituito il contenimento, il ministro dell’Interno ha assicurato che potranno tornare alle loro case a condizione che esibiscano un certificato che attesta un "valido motivo familiare". Fra queste ragioni figurano la ripresa dell'attività professionale o la necessità di portare i propri figli a scuola. "Ci saranno dei controlli sui rientri in città", ha avvertito Castaner, specificando che non si intende “vietare ai francesi di spostarsi” ma piuttosto “impedire al virus di diffondersi”. Il ministro ha parlato anche della questione relativa al secondo turno delle elezioni amministrative, che si sarebbero dovute tenere alcune settimane fa e che sono state rinviate a data da destinarsi per fronteggiare l’emergenza. Il ministro ha spiegato che se non sarà possibile organizzare i ballottaggi a giugno, allora l’intero scrutinio verrà ripetuto dopo il periodo estivo mentre per le municipalità dove si sono registrate delle vittorie al primo turno i nuovi consigli comunali potranno insediarsi “a fine maggio o inizio giugno”. (Frp)