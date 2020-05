Fase 2: Atac intensifica corse in orari di punta, ancora sospesi notturni e cimiteriali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per garantire maggiore offerta di posti, nelle ore di punta e di maggior affluenza, il servizio sulla rete di superficie Atac viene intensificato con corse e bus aggiuntivi sulle direttrici principali tra il centro città e periferia e viceversa. Il servizio viene costantemente monitorato per attivare eventuali corse straordinarie. Lo rende noto Roma servizi per la mobilità in un vademecum per la fase 2. "Sulla rete Atac, la riattivazione del servizio serale avverrà gradualmente nel corso della settimana dal 4 all'11 maggio. Dal 4 maggio, quindi, le linee che aumentano il periodo di servizio, effettuando le ultime corse alle ore 23.30, saranno le linee tramviarie, le linee express e le principali linee di centro e periferia. Il resto della rete di superficie terminerà il servizio alle ore 21", precisa la nota. E' stato ripristinato l'orario serale sulla rete Roma Tpl. "Consultate l'orario di ciascun collegamento per maggiori info in considerazione del fatto che alcune linee, tornando al normale orario terminano, comunque, prima delle ore 23.30". Resta sospeso il servizio dei bus notturni, le linee bus cimiteriali e le linee del litorale. (Rer)