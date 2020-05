Fase 2: Volpi (Fd'I), Regione Lazio e governo rispettino enti locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In una crisi bisognerebbe assumere comportamenti chiari e inequivocabili e trasmettere ai cittadini messaggi puntuali senza bisogno di essere interpretati. Al contrario governo e Regione Lazio, non solo abusano di procedure poco coerenti con i principi costituzionali, ma utilizzano tempi e modi che non consentono ai rappresentanti degli enti locali di poter svolgere le proprie funzioni in modo corretto". Lo afferma in una nota Andrea Volpi, capogruppo Fd'I in città metropolitana di Roma. "Siamo stufi di ricevere le ordinanze il sabato sera e vederne cambiata l'interpretazione per mezzo di pubblicazione di Faq a poche ore dalla data di inizio della fase 2. I Comuni, già abbandonati e ridotti ad agire senza mezzi e risorse, non devono essere trattati come l'ultima ruota del carro per poi essere oggetto di scarica barile per le pratiche più serie e complicate come la sicurezza e la consegna dei buoni spesa", conclude Volpi. (Com)