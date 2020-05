Perù: presidente Vizcarra annuncia piano di ripresa in quattro fasi, il via a maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Perù ha annunciato l'allentamento delle restrizioni anti Covid-19 a partire da maggio, come parte di un piano di ripresa economica che prevede quattro fasi di un mese ciascuna. In base al programma approvato dal Consiglio dei ministri, ha detto il presidente Martin Vizcarra in un discorso alla nazione trasmesso in diretta televisiva, ogni settore dovrà rispettare un protocollo sanitario per la ripresa delle sue attività, al fine di evitare nuovi contagi e garantire il lavoro in sicurezza per i dipendenti. "È essenziale stabilire la ripresa di alcune attività, sulla base della nostra analisi della realtà e dell'analisi comparativa con altri paesi che in questa fase dell'epidemia iniziano a riattivare l'economia con la ripresa di alcune aziende", ha detto Vizcarra, per il quale è necessario "trovare un equilibrio tra il controllo della malattia e l'attivazione di quei settori che generano lavoro per i cittadini". (segue) (Brb)