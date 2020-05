Fase 2: Regione Lazio, si all'attività sportiva individuale nei parchi da domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lazio chiarisce nelle Faq del sito istituzionale alcune regole relative alla pratica sportiva e più in generale allo sport. Nello specifico si precisa che sarà possibile svolgere attività sportiva individuale nei parchi a partire dal 4 maggio. Per queste attività non è obbligatorio l'uso della mascherina. Ma si ribadisce che la mascherina deve essere usata quando si parla o ci si intrattiene con altre persone e comunque sempre nel rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro. Non è consentita l'apertura degli impianti sportivi pubblici e privati per attività individuali, e allo stesso tempo non è consentita l'apertura delle piscine. Sarà però possibile allenarsi in bicicletta individualmente già dal 4 di maggio, in ambito provinciale evitando assembramenti e mantenendo la distanza di sicurezza due metri. (Com)