Pompeo ha dichiarato che esistono "numerose prove" sulla creazione del coronavirus a Wuhan

- Esistono "numerose prove" del fatto che il nuovo coronavirus sia stato creato in un laboratorio di Wuhan, la città cinese da cui si è sviluppata la pandemia. Lo ha dichiarato il segretario di Stato degli Stati Uniti Mike Pompeo. In un'intervista all'emittente televisiva "Abc", Pompeo ha sostenuto che Pechino abbia fatto "tutto il possibile" per "assicurarsi che il mondo non venisse a conoscenza in modo tempestivo" del coronavirus."Questo è il classico tentativo di disinformazione comunista", ha commentato, aggiungendo che "non è la prima volta che il mondo è stato esposto ai virus a causa di fallimenti avvenuti in un laboratorio cinese". In un rapporto di 15 pagine pubblicato dall'alleanza di intelligence "Five Eyes", che riunisce i servizi segreti di Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Australia e Nuova Zelanda, i relatori affermano che la Cina avrebbe mentito sulla diffusione del contagio del coronavirus. Il virus, infatti, sarebbe stato generato nella sede dell'Istituto di virologia di Wuhan, situato vicino al mercato della città, il luogo da cui - secondo le versioni ufficiali - si sarebbe diffuso inizialmente.La relazione di intelligence, riferisce l'"Australian Times", sostiene inoltre che le autorità di Pechino abbiano messo a tacere i critici alla gestione nazionale dell'epidemia, "distrutto" campioni di laboratorio e ostacolato i tentativi di altri studiosi internazionali di sviluppare un vaccino.(Nys)