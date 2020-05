Coronavirus: Fontana e Piani, da domani al via domande per "pacchetto famiglia", a disposizione 16,5 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da domani, lunedì 4 maggio, le famiglie che hanno avuto una contrazione del reddito familiare potranno fare richieste del contributo di 500 euro (una tantum a fondo perduto) previsto dal "Pacchetto Famiglia". A disposizione ci sono 16,5 milioni di euro. "Sono due linee di intervento - spiega il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana - che consentono o di acquistare beni e/o servizi tecnologici per la didattica a distanza per gli studenti o di ricevere un aiuto concreto per il pagamento delle alle rate dei mutui per la prima casa. Purtroppo in Lombardia tanti nuclei si trovano in questa condizioni e quindi abbiamo ritenuto doveroso aiutarli con misure concrete e subito disponibili". "Un pacchetto coraggioso e concreto - prosegue l'assessore alla Famiglia e Genitorialità, Silvia Piani - così come il 'Piano Marshall' approvato dalla giunta per far ripartire l'economia lombarda e non far seguire all'emergenza sanitaria anche l'emergenza economica. Si tratta di 3 miliardi - ha puntualizzato - per investimenti sulle infrastrutture, sulle strade, sulle scuole per dare risposte concrete ad un territorio che ha bisogno di ripartire più forte di prima". Le domande potranno essere presentate dalle ore 12 di domani lunedì 4 maggio alle ore 12 dell'11 maggio attraverso Spid, Cns o registrazione con nome utente e password sulla piattaforma regionale Bandi online. Nel primo caso si tratta di un contributo straordinario una tantum pari a 500 euro per ogni nucleo familiare con almeno un figlio di età minore o uguale a 16 anni. L'agevolazione è concessa a fondo perduto e prevede la trasmissione, insieme alla domanda di contributo, della quietanza di pagamento di una rata del mutuo relativa all'anno 2020. (segue) (Com)