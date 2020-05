Coronavirus: Fontana e Piani, da domani al via domande per "pacchetto famiglia", a disposizione 16,5 milioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il contributo concesso è, inoltre, incrementato di una quota ulteriore sulla base del valore assunto dal Fattore Famiglia Lombardo (FFL) in base alla legge regionale 10/2017. "Stiamo garantendo – concludono Fontana e Piani – il massimo impegno affinché i contributi per le famiglie in difficoltà per il coronavirus possano giungere in tempi molto brevi". La compilazione dell'Isee può essere effettuata on line sul portale Inps o attraverso i Caf abilitati. Le organizzazioni sindacali hanno garantito all'Assessorato la disponibilità dei loro Caf a fornire l'assistenza per la compilazione dell'Isee. E hanno messo a disposizione il numero verde/indirizzo di posta elettronica dei loro servizi fiscali. Per agevolare il contatto da parte delle famiglie e l'acquisizione dell'Isee 2020. Al fine di favorire ulteriormente l'accesso alla misura si potrà presentare l'Isee 2019, qualora non si fosse in possesso dell'Isee 2020. Le Ats e gli ambiti territoriali hanno il compito dell'attività di istruttoria e validazione delle domande presentate. Alle Ats spetterà anche l'attività di coordinamento e monitoraggio quali-quantitativo della misura sul territorio, compresa l'applicazione dell'indicatore sintetico del Fattore Famiglia Lombardo. (Com)