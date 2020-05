Trasporti: Patanè (Pd), Raggi sbaglia, Lazio regione più virtuosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le dichiarazioni rilasciate dal sindaco Raggi relativamente ad una ridotta disponibilità di mezzi Atac a seguito di ordinanza regionale sono profondamente sbagliate". Lo dichiara in un comunicato Eugenio Patané, presidente della commissione Lavori pubblici, mobilità e trasporti alla Pisana, in riferimento ad un'intervista al sindaco di Roma Virginia Raggi pubblicata oggi su un quotidiano. "La percentuale di mezzi Atac a disposizione è stata comunicata alla Regione dall'azienda stessa, mentre conti alla mano, l'offerta che il Lazio garantirà attraverso i propri contratti di servizio - Cotral, Trenitalia, Atac ex ferrovie concesse - è la più alta d'Italia sia in termini percentuali, che in termini di posti effettivi. Probabilmente il sindaco - continua Patané - confonde la presenza di mezzi in strada con la capacità che gli stessi mezzi avranno in seguito alle disposizioni governative della cosiddetta fase 2. La Regione Lazio, infatti, da domani metterà in campo l'80 per cento dei servizi Atac - Ferrovie ex concesse, con punte del 90 per cento sulla tratta extraurbana della Roma Viterbo; l'83 per cento dei servizi Cotral, con macchine calde su tutte le direttrici pronte a supportare i servizi più critici; il 55 per cento dei servizi Trenitalia che però sulle linee più affollate - Fl3, Fl5, Fl7 - sfiorano il 100 per cento dei servizi pre Covid. Si tratta di un'offerta molto importante in termini di mezzi, che rende il Lazio come la regione più virtuosa in questa fase dal punto di vista trasportistico". (Com)