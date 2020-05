Imprese: Sciotto (Fapi), decreto liquidità insufficiente per affrontare la crisi economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le piccole e medie imprese hanno compreso immediatamente che il decreto liquidità non fosse una misura sufficiente ad affrontare la portata della crisi economica generatasi in seguito all'emergenza Covid-19: 25 mila euro sono una somma troppo esigua che andava per lo meno raddoppiata per far fronte alla fase di riavvio delle attività ed al pagamento delle tasse. Così in una nota il presidente nazionale della Federazione autonoma di piccole imprese (Fapi), Gino Sciotto. “Tante imprese hanno rinunciato alla possibilità di ricorrere al finanziamento previsto dal decreto liquidità, soprattutto per le lungaggini burocratiche degli istituti di credito, che nonostante il fondo di garanzia anche per una sola segnalazione in crif di ritardo pagamento hanno bloccato la richiesta di credito”, ha detto, aggiungendo che “alla prova dei fatti, tale misura di liquidità che doveva rappresentare una boccata d'ossigeno per artigiani e commercianti, è stata bocciata”. (Com)