Roma: Colabello-Seneca (Pd), su cibo in cambio di lavoro Raggi chiarisca

- A Roma per i più bisognosi sono in arrivo gli "alimenti di cittadinanza" da distribuire nei mercati "solidali", in cambio di ore lavoro. "Così è scritto a chiare lettere sul sito del Comune di Roma che annuncia trionfante l'inaugurazione ad Ostia di un mercato 'solidale' dove i bisognosi per 'acquistare' i prodotti avranno una tessera a punti che si potrà ricaricare con ore di lavoro 'volontario' nella cura del verde o altri servizi a favore del Comune. Sembrerebbe quindi che mentre la città si mobilità per dare sostegno ovviamente gratuito alle migliaia di persone in difficoltà anche a causa dei clamorosi ritardi dell'amministrazione Raggi nella distribuzione degli aiuti per l'acquisto di beni di prima necessità e per pagare l'affitto, la stessa amministrazione comunale abbia avviato un piano di lavoro 'gratuito' per chi versa in stato di bisogno pagato con li stessi aiuti che lo stato e i cittadini hanno messo a disposizione gratuitamente per chi ne ha bisogno". Così in una nota Julian Colabello e Antonio Senneca, rispettivamente responsabili per i beni comuni e antifascismo per il Pd Roma. (segue) (Com)