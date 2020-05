Roma: Colabello-Seneca (Pd), su cibo in cambio di lavoro Raggi chiarisca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'iniziativa come sempre marchiata politicamente con tanto di dichiarazioni dell'ex capogruppo di maggioranza Ferrara, sembra violare tutti i principi costituzionali, legali e morali di solidarietà. Ci chiediamo come gli stessi uffici del comune abbiano potuto autorizzare una siffatta iniziativa e ci poniamo delle domande: quanto verrebbe pagato questo lavoro? Per quante ore, a quali condizioni? Da dove verrebbero i beni alimentari 'scambiati' con le ore di lavoro? E soprattutto sulla base di quale legge o regolamento è possibile fare una cosa del genere, è legale tutto ciò? - continua la nota - Perché qui ci sembra essere davanti ad un pericoloso precedente come sempre a danno dei più deboli. A preoccuparci ulteriormente le dichiarazioni della stessa Raggi che ci fa sapere che l'iniziativa è già in programma anche in altri municipi, quasi fosse un vanto per la città. A noi invece sembra un onta oltretutto immeritata visto lo straordinario impegno di tanti romani a favore dei più deboli. Ringraziamo il gruppo comunale del Pd che si è già attivato per denunciare la vicenda e chiedere chiarimenti e già da ora lanciamo una moratoria: nessuno in stato di bisogno deve essere sfruttato. Se il comune ha bisogno di ore di lavoro le paghi regolarmente e con tutti i crismi. La Repubblica italiana è fondata sul lavoro non sulla carità e ci sembra incredibile doverlo ribadire in questo momento così difficile per tutto il paese", concludono Coltello e Seneca. (Com)