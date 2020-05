Viterbo: Di Sorte-Proietti (FI) su emergenza cinghiali, Regione Lazio ostaggio di animalisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nei giorni scorsi Forza Italia aveva rivolto diversi appelli attraverso il senatore Battistoni e il coordinatore provinciale di Viterbo Romoli, affinché la Regione Lazio e il governo si attivassero per dare il via, il 4 maggio, ad attività come la pesca e l'addestramento dei cani. Prendiamo atto della disponibilità della Regione che ha inserito queste attività nell'avvio della cosiddetta fase 2. Siamo molto preoccupati invece del fatto che nulla si stia facendo per consentire un'altra attività, per certi versi molto più importante, come la caccia di selezione". Lo dichiarano in una nota Andrea Di Sorte e Mauro Proietti del coordinamento provinciale di Forza Italia Viterbo. "Non si tratta, in questo caso, di una attività ludica, ma di una vera e propria necessità che sul nostro territorio, ma anche altrove, non è più rimandabile. La situazione che stiamo vivendo, con le sue numerose restrizioni, ha infatti acuito ulteriormente, come già avevamo denunciato nei giorni scorsi, l'emergenza cinghiali e fauna selvatica. Una situazione che ha una doppia ripercussione: sulla sicurezza stradale e sull'agricoltura. Cosa succederà ora che il traffico inizierà ad aumentare viste le aperture del 4 maggio? I numerosi incontri si moltiplicheranno e con loro, purtroppo, gli incidenti. Non sarebbe meglio prevenire questa situazione come un buon amministratore dovrebbe fare? E per gli agricoltori colpiti fortemente dalla crisi, non sarebbe opportuno tutelarli dall'assalto ai loro raccolti da parte di una iper proliferazione di cinghiali e caprioli? Senza considerare anche il conseguente aumento in prospettiva per i cittadini sui prezzi di ortaggi e farina".