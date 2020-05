Coronavirus: Sardone (Lega), Confcommercio ha ragione, mega ciclabile delirante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Silvia Sardone, eurodeputata e consigliere comunale della Lega, dichiara in una nota: "Bene ha fatto Confcommercio Milano a criticare pesantemente il piano di mobilità proposto dal Comune di Milano, mentre i commercianti aspettavano dal Comune la sospensione di alcune tasse locali, contributi e facilitazioni arriva l'ennesima batosta. La lunga ciclabile dal centro a Sesto San Giovanni farà perdere parcheggi, posti per lo scarico merci e aumenterà il traffico facendo perdere utenti ai negozi già penalizzati pesantemente dall'emergenza". "Il progetto del Comune è delirante oltre che pericoloso per ciclisti, pedoni e automobilisti. Inoltre farà aumentare solo il traffico facendo aumentare l'inquinamento senza risolvere alcun problema a chi vive in periferia e vuole andare a lavoro in centro. Sala ritiri questo assurdo piano e coinvolga il consiglio comunale e le associazioni di categoria - conclude Sardone - Basta con queste scandalose trovate ideologiche". (Com)