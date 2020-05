Coronavirus: Tedros (Oms), grazie all'Italia e a tutti i paesi Ue per sforzi in lotta a Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore dell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha espresso sentiti ringraziamenti ai governi di Italia, Francia, Germania e ai vertici dell'Unione europea per gli sforzi fatti per combattere la pandemia di coronavirus. "Un grazie enorme al premier italiano Giuseppe Conte, al presidente francese Emmanuel Macron, al cancelliere tedesco Angela Merkel, al presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ed alla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, per gli sforzi profusi per unire il mondo contro il Covid-19 e mettere fine alla crisi globale", si legge in un messaggio pubblicato su Twitter. (Res)