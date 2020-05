Energia: nave russa Akademik Cherskij nel Baltico, potrebbe completare lavori del Nord Stream 2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nave posa tubi russa Akademik Cherskij – di proprietà del colosso energetico Gazprom – è giunta nelle acque del Mar Baltico: come riportano diversi media internazionali, la nave potrebbe essere utilizzata per completare la costruzione del gasdotto Nord Stream 2. Attualmente la costruzione dell’infrastruttura energetica è stata interrotta a causa delle sanzioni minacciate dagli Stati Uniti nei confronti di tutte le aziende che partecipano ai lavori. L’Akademik Cherskij, come mostrato dal noto portale web per tracciare la posizione delle navi “Vessel Finder”, ha gettato l’ancora in una baia nei pressi dell’exclave russa di Kaliningrad. Quando gli Stati Uniti lo scorso dicembre hanno annunciato le sanzioni nei confronti del Nord Stream 2, la nave posa tubi si trovava nel porto di Nakhodka, nelle acque russe del Pacifico. Dopo l’imposizione dei provvedimenti Usa, la società svizzera Allseas – che stava effettuando i lavori di posa delle condotte – ha sospeso l’attività. Successivamente Nord Stream Ag, l’operatore del progetto, ha annunciato che avrebbe utilizzato una soluzione alternativa per completare il gasdotto, cui mancano ancora 160 chilometri nei pressi dell’isola danese di Bornholm.(Rum)