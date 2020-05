Roma: Santori (Lega), indegno riattivare pagamento strisce blu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il sindaco Virginia Raggi senza un minimo di vergogna riattiva da domani il pagamento delle strisce blu". Lo dichiara in una nota Fabrizio Santori, dirigente regionale della Lega Lazio. "Oltre ad essere stata alla guida di un'amministrazione totalmente assente in questa quarantena, la Raggi ora ristabilisce il pagamento delle strisce blu che saranno nuovamente in vigore dal 4 maggio, inizio di questa fase 2 - aggiunge Santori -. Trovo davvero censurabile questa scelta da parte del Comune di Roma soprattutto per il particolare periodo che noi tutti stiamo vivendo in termini di crisi economica, oltre che sanitaria. Per non parlare della mancata adozione di misure per indennizzare quanti a marzo hanno sostenuto il costo del ticket mensile per il parcheggio, l'abbonamento mensile o annuale per il trasporto pubblico già pagato in anticipo. Quei romani, professionisti e non, già colpiti da due mesi di lockdown delle attività che non potranno astenersi dall'essere fisicamente sul posto di lavoro, dovranno ora sostenere anche questa gabella comunale. E' opportuno che le misure adottate fino ad oggi siano prolungate sino alla cessazione dello stato di emergenza. Allo stesso tempo - conclude Santori - rimaniamo in attesa da parte della Raggi di chiarimenti in merito alle modalità con cui Atac rimborserà i cittadini utenti che avevano sostenuto il costo degli abbonamenti senza poterli utilizzare" (Com)