Credito: Marin (FI), le imprese non vanno costrette a nuovi debiti

- Le piccole imprese hanno bisogno di contributi a fondo perduto che devono essere versati direttamente e subito sui loro conti correnti: servono fatti, non parole. Così in una nota il deputato di Forza Italia Marco Marin, sottolineando che uno studio della Cgia di Mestre spiega che finora a ricorrere ai “mini prestiti introdotti dal governo nel decreto liquidità a sostegno dei liberi professionisti, dei lavoratori autonomi e delle Pmi” è stato l’un per cento della platea di chi ne ha diritto. “Le imprese non vanno costrette a nuovi debiti: il governo impari dalla Germania dove alle realtà con meno di 15 dipendenti sono stati erogati fino a 15 mila euro a fondo perduto, soldi versati subito”, ha continuato, aggiungendo che “da noi famiglie e imprese soldi continuano a non vederne proprio”. Serve, ha concluso, un cambiamento a 360 gradi, e per farlo “Conte deve accogliere le nostre proposte concrete: ne va della ripartenza del nostro paese”. (Com)