Grecia: Cosco, risultati positivi per attività commerciali del Pireo nonostante crisi Covid-19

- Il gruppo cinese Cosco, proprietario dell'Autorità portuale del Pireo (Olp), ha ottenuto risultati positivi per quanto riguarda le attività commerciali del principale scalo marittimo greco nel primo trimestre dell'anno nonostante la pandemia di coronavirus. Nonostante il crollo del commercio internazionale dovuto al Covid-19, il Pireo è riuscito ad aumentare marginalmente il numero di container movimentati su base annua a 1.369 milioni di unità equivalenti a venti piedi (teu) nel primo trimestre dell'anno rispetto ai 1.334 teu dell'anno scorso. Mentre la movimentazione di container è stata ridotta ai Terminal 2 e 3, è cresciuta al Terminal 1 e fonti della società hanno riferito al quotidiano greco “Kathimerini” che aprile ha mostrato alcuni segnali di ripresa rispetto a marzo, quindi anche i dati relativi al periodo gennaio-aprile saranno positivi. La dirigenza di Cosco ha osservato che la movimentazione dei container è l'attività migliore per resistere agli effetti della recessione e quindi sta accelerando i suoi investimenti nel porto del Pireo. Tre nuovi progetti già annunciati fra gli investimenti che la società cinese ha promesso di realizzare sono pronti per la fase di gara, mentre si stanno raccogliendo i 200 milioni di euro necessari per la costruzione di un quarto terminal destinato sempre ai container. (Gra)