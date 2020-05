Rifiuti: Ama, riaprono domani 5 centri raccolta ingombranti, elettrici e speciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riaprono domani, con orario mattutino, i centri di raccolta Ama riservati ai rifiuti ingombranti, elettrici, elettronici e speciali di via della Bufalotta (III municipio), viale Palmiro Togliatti (VII municipio), via Laurentina (IX municipio), via di Macchia Saponara (Acilia – X municipio) e via Arturo Martini (Corviale – XI municipio). Lo comunica, in una nota, Ama che spiega: "Le strutture, che sono state oggi oggetto di ulteriore approfondita sanificazione, rispetteranno orari antimeridiani: dal lunedì al sabato 7-12. In linea con quanto disposto dall’ultimo Dpcm, l’accesso alle strutture fisse attrezzate sarà regolato: e scaglionato in modo da consentire sempre il mantenimento delle distanze minime di sicurezza: sarà pertanto ammesso all’interno dei Centri - continua Am - un solo veicolo per volta e il conferimento dei materiali nei cassoni dedicati sarà a cura esclusiva dell’utente che dovrà essere munito di mascherina e guanti. Tecnici e preposti aziendali monitoreranno costantemente la situazione, attuando in tempo reale eventuali accorgimenti". La Municipalizzata capitolina per l’Ambiente ricorda, infine, "che è attivo anche il servizio gratuito di ritiro a domicilio dei materiali ingombranti 'Riciclacasa' grazie al quale, nel periodo di lockdown, è stato possibile assicurare oltre 5.000 interventi a costo zero e senza spostarsi da casa". (Com)